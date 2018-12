Juste avant de quitter son poste, le commandant de la police Rony Alsheikh a fait savoir que l’enquête dans le dossier dit “4000” et close et que la police recommande la mise en examen du Premier ministre et de son épouse ainsi que du couple Shaoul et Iris Alovitz pour corruption, fraude et abus de confiance.

En substance, le Premier ministre est soupçonné d’être intervenu en faveur de Shaoul Alovitz, alors propriétaire du groupe Bezeq, dans des décisions de régulation qui auraient été favorables à ce dernier. En échange, Binyamin Netanyahou aurait demandé directement et indirectement à Alovitz, qui possédait aussi le site d’informations de Walla, de modifier la ligne éditoriale du site en sa faveur.

Dimanche, à l’annonce des recommandations de la police, des ténors du Likoud sont montés au créneau pour défendre le Premier ministre, affirmer son innocence et accuser Rony Alsheikh d’avoir sciemment choisi le moment de son départ de la police pour faire annoncer cette nouvelle.

Lors de la séance des ministres du Likoud dimanche matin, les ministres Israël Katz, Miri Regev et Guila Gamliel ont attaqué Rony Alsheikh et soutenu le Premier ministre.

Israël Katz: “Au nom de tous les ministres Likoud, je déclare que nous soutenons le Premier ministre Binyamin Netanyahou”. Ce à quoi le Premier ministre a répondu: “Je vous remercie beaucoup, mais je crois que vous prenez les choses beaucoup plus au sérieux que moi. Je suis convaincu que les instances compétentes arriveront aux mêmes conclusions que moi dans ce dossier également”. Depuis le début des différentes procédures lancées contre lui, le Premier ministre s’affiche avec une sérénité déconcertante, avec la phrase devenue populaire: “Il n’y aura rien, puisqu’il n’y a rien”. Binyamin Netanyahou se dit persuadé qu’au bout du processus, les recommandations de la police n’aboutiront pas à une mise en examen pénale de la part du conseiller juridique du gouvernement.

La ministre Miri Regev a déclaré: “Comme il n’est pas étonnant que l’accord final du mandat du commandant de la police soit constitué par cette recommandation de mise en examen du Premier ministre et de son épouse!! Rony Alsheikh fait tout pour que son départ de la police fasse le plus de bruit possible. Après avoir tenté de saboter la décision de la nomination de son successeur, le commandant de la police continue à vouloir faire les gros titres. Lorsqu’il est entré en fonction, Rony Alsheikh s’était engagé à ce que la police cesse de rendre publiques ses recommandations concernant les enquêtes qu’elle mène. Ce qu’il vient de faire confirme qu’il n’a pas de parole et qu’il fait exactement l’inverse de ce qu’il avait promis (…) J’ai entière confiance dans le Premier ministre et son épouse. Ce sont des personnes droites et honnêtes qui n’ont devant leurs yeux que les intérêts de l’Etat d’Israël et ses citoyens. Il est grand temps de cesser cette pratique de pendre sur la place publique les dirigeants du pays. Monsieur le Premier ministre, poursuivez votre mission et réussissez!”

La ministre à l’Egalité sociale Guila Gamliel a elle-aussi exprimé son soutien au chef du gouvernement: “La police vient de battre tous les records en rendant publique ses recommandations de mise en examen basées sur des conseils de l’échelon technique. Je suis convaincue que le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit ne les suivra pas. Je connais le Premier ministre depuis plus de vingt ans. Ce n’est pas un homme corrompu et il a toujours agi sur des considérations de fond et en fonction des intérêts de l’Etat. C’est la seule chose qui le guide. Le peuple est sage et plein de bon sens, et lors des prochaines élections, le Likoud sortira encore plus fort qu’il ne l’est aujourd’hui”.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90