Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a pris la parole ce soir (lundi) à la Knesset lors de la séance dite des »40 signatures ». Selon le réglement de la Knesset, ce type de débat peut être tenu une fois par mois après la réunion de 40 signatures de députés sur un sujet prédéterminé et le Premier ministre est obligé d’y être présent.

Il y prononce un discours suivi de celui du chef de l’opposition.

Aujourd’hui donc, le Premier ministre est monté à la tribune de la Knesset pendant cette séance. Il a parlé de »Doron et Hanna », sans donner leur nom de famille. Mais ces personnages sont bien réels: Hanna est sage-femme et Doron est le pilote d’El Al qui a tenu des propos politiques à bord du vol Tel Aviv-New York le jour de Yom Hashoah.

»Nous voulons parvenir à un accord et vous dites »Non, non, non ». Nous serions heureux de savoir avec quoi vous êtes d’accord, cela nous permettrait d’avancer. Cela me rappelle Doron et Hanna », c’est par ces mots que Netanyahou a ouvert son discours.

»Hanna est une sage-femme expérimentée. Elle travaille dans l’un des grands hôpitaux du pays. Pendant des dizaines d’années, elle a aidé des dizaines de milliers de couples à mettre des enfants au monde. De sa place, elle n’aurait jamais pensé faire part aux parents, en salle d’accouchement, de ses idées politiques. Elle ne l’a pas fait du temps du »carnet rouge », ni du temps d’Oslo, ni du temps du retrait de Gaza. Elle ne l’a jamais fait. Elle avait pourtant des idées bien arrêtées et un public coincé dans une salle d’accouchement. Elle aurait pu leur dire tout ce qu’elle voulait. Mais pour Hanna, il était clair que cela n’était ni le lieu, ni son rôle.

Contrairement à Hanna, Doron est pilote dans la compagnie aérienne israélienne. Il vole, dans les cieux, vers l’horizon. Lui aussi, comme Hanna, a des idées bien arrêtées. C’est très bien, il en a le droit. Lui aussi, comme Hanna, a un public coincé à l’intérieur de l’avion. Mais contrairement à Hanna dans la salle d’accouchement, il se permet de faire la leçon à ses voyageurs. Les voyageurs n’ont pas acheté un billet d’avion pour l’écouter, ils voulaient juste partir en vacances. Mais Doron s’est dit: »qui sont-ils? Ils vont m’entendre leur faire une leçon de morale ». Parce que Doron est un citoyen de première zone. Il a le droit, pas Hanna. Elle n’est pas une citoyenne de première zone. Si Hanna et Doron se rencontraient et se parlaient sincèrement, je suis sûr qu’ils arriveraient à s’entendre sur la plupart des choses. Parce qu’après tout, ils ne sont pas aussi éloignés qu’on le pense. Et la raison est simple: nous sommes tous des citoyens de première zone, et même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, nous sommes un seul peuple ».

Yaïr Lapid est ensuite monté à la tribune et a déclaré: »Ces deux dernières semaines, le gouvernement a commencé à parler d’unité au sein du peuple. C’est une nouveauté rafraichissante. Auparavant, vous nous disiez d’aller au diable, et soudain vous avez arrêté, vous avez commencé à dire qu’il est très important de conserver l’unité du peuple. C’est ce que veut la majorité censée du peuple: un gouvernement qui travaille à unir et non à diviser. La question est de savoir ce que vous êtes prêts à faire pour l’unité? Parce que l’unité ne se réalise pas toute seule. Le peuple se délite, les familles se déchirent, les enfants ne viennent plus manger chez leurs parents le Shabbat, à cause de la politique. Tout ce que nous vous demandons c’est qu’Israël reste une démocratie, un Etat de droit. C’est fou de devoir demander cela au gouvernement. Je comprends que pour vous il s’agit d’un sacrifice, je le respecte, mais si l’unité du peuple est importante pour vous, tout ce que vous avez à faire c’est d’arrêter. Laissez la commission de nomination des juges, n’essayez pas de dominer la Cour suprême, et c’est tout, cela suffira, vous verrez immédiatement une amélioration dans l’unité du peuple. Est-ce si difficile de ne rien faire? En général, ce gouvernement excelle dans ce domaine. Pensez à tout le temps que vous allez vous dégager. Vous pourrez vous occuper de plein d’autres choses que vous avez délaissées. (…) Si vous êtes prêts à faire un effort pour l’unité, et pas uniquement en parler, nous écrirons ensemble une constitution pour Israël, basée sur la Déclaration d’indépendance, nous aurons un nouveau contrat qui sera meilleur pour l’Etat d’Israël. Un Etat juif, démocratique et uni ».