Dans un entretien exclusif accordé à Fox News à bord d’Air Force One dimanche, le président Donald Trump a exposé sa vision pour le moins originale de l’avenir de Gaza, proposant un plan d’acquisition et de réaménagement complet du territoire.

« Je vois cela comme une opération immobilière », a déclaré Trump, détaillant son projet de rachat de Gaza et sa possible redistribution partielle à différents pays du Moyen-Orient. Il envisage ainsi une transformation radicale de ce territoire dévasté par la guerre, promettant « de merveilleux bâtiments » et « une vie harmonieuse » pour ses futurs habitants.

Évoquant la récente libération des otages israéliens Or Levy, Eli Sharabi et Ohad Ben Ami, Trump a exprimé son effroi face à leur état physique. « Ils ressemblent à des survivants de l’Holocauste », a-t-il déclaré, visiblement ému. « On dirait qu’ils ont vieilli de 25 ans ».

Le plan Trump pour Gaza repose sur une conviction : les Gazaouis eux-mêmes aspireraient à quitter le territoire. « Quand ils auront une autre solution, un foyer sûr et un bon endroit où vivre, ils ne voudront plus y retourner », affirme-t-il. Selon lui, l’échec des tentatives précédentes de relogement des Palestiniens s’explique simplement : « Les pays de lea région n’ont pas parlé avec moi. Quand ils me parleront, ils les accueilleront. »

Cette annonce fait suite à sa récente conférence de presse à la Maison Blanche aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, où il a évoqué un contrôle américain sur Gaza, affirmant qu’il ferait de Gaza une vraie Riviera. « Cette guerre n’aurait jamais dû commencer. Elle n’aurait jamais eu lieu si j’avais été président », a-t-il conclu, réaffirmant sa détermination à mettre fin au conflit.