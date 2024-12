Le Président Donald Trump doit prendre ses fonctions le 20 janvier prochain. D’ici là, il exige que les otages israéliens détenus à Gaza soient libérés.

Dans un post sur le réseau Truth, il écrit un message qui se veut très clair à l’attention des terroristes du Hamas et à celle de leurs soutiens au Proche-Orient: ”Tout le monde parle des otages qui sont détenus de manière si violente, inhumaine et contre la volonté du monde entier, au Moyen-Orient – ​​mais ce ne sont que des paroles et aucune action ! Si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier 2025, date à laquelle je prendrai fièrement mes fonctions de Président des États-Unis, ce sera l’enfer au Moyen-Orient et pour ceux qui sont aux commandes et ont perpétré ces atrocités contre l’humanité. Les responsables seront frappés plus durement que quiconque dans la longue et riche histoire des États-Unis d’Amérique. LIBÉREZ LES OTAGES MAINTENANT ! », a écrit Trump.