Le Président américain, Donald Trump, a signé cette nuit (jeudi à vendredi), un décret présidentiel qui impose une série de sanctions contre la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye.

Il a motivé cette décision par le fait que la CIJ »a fait des Etats-Unis et de leurs alliés, comme Israël, une cible ».

Le Président américain a déclaré que la CIJ prenait des mesures »illégitimes et sans fondements contre les Etats-Unis et ses alliés en portant atteinte à la souveraineté d’Etats démocratiques ».

Ce décret est signé quelques mois après l’émission de mandats d’arrêt internationaux contre Binyamin Netanyahou et Yoav Gallant. Trump a souligné que la CIJ représentait, selon lui, »une menace sans précédent sur la sécurité nationale des Etats-Unis ». Il a insisté sur le fait que les Etats-Unis ne tolèreraient aucune tentative d’enquêter ou de juger ses citoyens ou ceux de ses alliés comme Israël.

Les sanctions prévues par le décret présidentiel américain contiennent des restrictions financières mais aussi des limitations concernant l’attribution de visas d’entrée aux Etats-Unis pour les juges et employés de la CIJ ainsi que leurs proches dès lors qu’ils ont été impliqués dans une enquête contre des citoyens des Etats-Unis ou de leurs alliés.

La CIJ se prépare depuis plusieurs mois à l’éventualité de telles sanctions avec l’arrivée de Trump à la Maison Blanche. Ainsi, le salaire des employés de la Cour a été payé en avance pour les trois prochains mois. Par ailleurs, de crainte de se voir interdire toute coopération avec Microsoft dans le cadre de ces sanctions, les services informatiques de la CIJ s’attèlent à sauvegarder tous les documents relatifs aux enquêtes en cours.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, s’est félicité de ce décret américain: »Je salue la décision du Président Trump d’imposer des sanctions contre l’institution qui se fait appeler »Cour Internationale de Justice » et qui poursuit de manière obsessionnelle Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient, et ses dirigeants. La CIJ agit en dehors de toute compétence juridique puisqu’Israël et les Etats-Unis ne sont pas signataires de la Convention de Rome et ne sont pas membres de la CIJ. Israël et les Etats-Unis sont des démocraties florissantes avec des armées qui s’appliquent à respecter le droit international ».