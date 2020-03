Le président américain Donald Trump a téléphoné au Premier ministre Binyamin Netanyahou pour le féliciter d’avoir réussi à mettre en route un gouvernement d’union sous sa direction, le cinquième de sa carrière politique. Suite à cela, le bureau du Premier ministre a publié un communiqué indiquant que la conversation entre les deux hommes a été « chaleureuse et très amicale » et qu’ils ont évoqué ensemble les mesures à prendre dans le cadre de la lutte contre le virus du Corona. Binyamin Netanyahou a lui-même écrit sur sa page Facebook: « Je remercie le président Donald Trump de m’avoir appelé pour me féliciter des derniers développements politiques… ».

Photo Avi Ohayon / GPO