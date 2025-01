Donald Trump a retrouvé ce lundi les clés de la Maison Blanche, prêtant serment en tant que 47e président des États-Unis, aux côtés de son nouveau vice-président J.D. Vance qui succède à Kamala Harris.

En raison des conditions météorologiques défavorables, la traditionnelle cérémonie a été déplacée à l’intérieur du Capitole. Le président Trump a prêté serment devant le juge en chef John Roberts, sur la même Bible familiale qu’il avait utilisée lors de son premier mandat en 2017.

Dans son discours inaugural, Trump a annoncé le début d’un « âge d’or » pour les États-Unis. « Notre pays va prospérer et être à nouveau respecté dans le monde entier », a-t-il déclaré, promettant de mettre fin à « l’utilisation du système judiciaire comme arme politique » et de restaurer la confiance dans les institutions américaines.

Le nouveau président a particulièrement insisté sur la crise de confiance envers le gouvernement, critiquant la gestion de l’immigration et le système éducatif. « Mon mandat visera à changer complètement toutes les trahisons qui ont eu lieu et à restituer au peuple sa richesse, sa démocratie et sa liberté », a-t-il affirmé.

Après la cérémonie, le président Trump doit regagner la Maison Blanche pour signer ses premiers documents officiels et réaliser son portrait présidentiel. Un déjeuner au Capitole et un défilé de célébration dans les rues de Washington sont également prévus. La journée se terminera par trois banquets officiels réunissant personnels militaires, dirigeants communautaires et élus du Congrès.