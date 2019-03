La représentante du Minnesota à la Chambre des Représentants a une nouvelle fois créé le scandale au Congrès américain. Lors d’une séance de la Commission des Affaires étrangères de la chambre, Ilhan Omar a repris un vieux poncif antisémite en accusant les élus pro-israéliens au Congrès de double allégance. En évoquant le puiisant soutien à Israël au Congrès elle a déclaré: “Je veux évoquer l’influence politique dans ce pays qui dit qu’il est normal que des gens poussent à prêter allégeance envers un pays étranger ».

Le président de cette prestigieuse commission, Eliot Engel, juif lui-même, a vivement réagi et a demandé (en vain) à la représentante démocrate de présenter ses excuses pour “ses propos scandaleux et blessants” et “son infame insulte anstisémite”. Engel a rappelé que ces propos d’Ilhan Omar surviennent quelques semaines à peine après qu’elle ait employé un autre stéréotype antisémite, en accusant le lobby Aipac de payer des membres du Congrès pour acheter leur soutien à l’Etat d’Israël!

Cette foi-ci, le président Donald Trump a tenu à réagir lui-même en écrivant sur son compte Twitter: “La représentante Ilhan Omar est une nouvelle fois sous le feu après ses terribles commentaires sur Israël. Des organisations juives ont lancé une pétition à l’attention de la présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, afin d’exclure Ilhan Omar de la Commission des Affaires étrangères. Triste journée pour Israël!”

Depuis leur entrée au Congrès au mois de novembre dernier, les deux nouvelles élues musulmanes, Ilhan Omar et Rashida Tlaib ne ratent pas une occasion d’utiliser la tribune qui leur est offerte pour lancer des attaques contre l’Etat Israël et ses partisans américains.

Photo Illustration