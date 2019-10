Le président américain a adressé une lettre contenant un hommage appuyé au Premier ministre Binyamin Netanyahou à l’occasion de son 70e anniversaire célébré lundi.

Dans son message, le président américain écrit: « Cher Premier ministre, bon anniversaire de 70 ans! Jamais l’alliance entre les Etats-Unis et Israël n’a été aussi fructueuse et je sais que d’autres succès nous attendent. Merci de votre leadership fort et pour votre amitié fidèle. Vous êtes l’un de mes alliés les plus proches et je compte bien poursuivre cette réussite dans notre travail commun. Je vous adresse mes meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Et avant de signer, le président américain a rajouté de sa plume: « Vous êtes formidable! »

Sur son compte Twitter, le Premier ministre israélien a répondu: « Merci beaucoup mon ami le président Trump, pour ces mots chaleureux à l’occasion de mon anniversaire. L’alliance et l’amitié entre nous est plus forte que jamais! »

Photo Kobi Gideon / GPO