Le président américain a lancé un avertissement aux autorités iraniennes au cas où un attentat anti-américain était commis. Cette menace fait suite aux informations selon lesquelles les Iraniens projetaient d’assassiner l’ambassadrice des Etats-Unis en Afrique du Sud, Lana Marks, en réaction à l’élimination du général Qassem Suleimani. « Notre riposte sera mille fois plus forte » a averti la Maiosn-Blanche.

Selon des sources du renseignement relayées par le site Politico, les tirs de missiles iraniens vers des bases américaines en Irak qui suivirent l’élimination du commandant de la Force Quds ne furent que des « acomptes » et que les Iraniens cherchent encore à commettre quelque chose de « spectaculaire » pour le venger. Les Américains savaient depuis un moment que Lana Marks était une « cible » privilégiée, en tant que juive et amie proche du président Trump, mais les menaces seraient devenues plus précises ces derniers temps.

Etat-terroriste « oblige », l’ambassade iranienne à Pretoria était impliquée dans les préparatifs de l’attentat, en plus des réseaux clandestins que Téhéran a installés depuis des décennies en Afrique du Sud.

Dans son message aux Iraniens, le président américain écrit : « Nous savons ce que vous préparez, et nous vous conseillons fortement d’abandonner l’idée ».

