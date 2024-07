Le directeur de la CIA Bill Burns a rencontré ce mercredi à Doha le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, le patron du Service du Renseignement égyptien Abbas Kamel et le chef du Mossad David Barnéa pour débattre de la nouvelle proposition d’accord concernant la libération d’otages israéliens toujours détenus par le Hamas.

La délégation israélienne, conduite par Barnéa et comprenant le chef du Shin Bet et le général Nitsan Alon, était arrivée un peu plus tôt dans la journée au Qatar.

Burns a atterri mardi au Qatar pour avoir des discussions préliminaires avec le chef du gouvernement.

En Israël, dans la journée, le ministre de la Défense Yoav Gallant a pour sa part rencontré le diplomate américain, Brett McGurk, envoyé par le président des Etats-Unis, pour débattre de la transaction et de solutions envisageables pour surmonter les difficultés. Ils ont également discuté des pourparlers en cours entre Israël et l’Egypte, conduits par les USA, en vue d’empêcher des infiltrations d’armes dans la bande de Gaza.