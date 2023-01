Les Emirats arabes unis, la Chine et la France ont demandé hier soir une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’ONU après les combats d’hier à Djénine, lors desquels neuf terroristes palestiniens ont été éliminés par les forces de sécurité israéliennes.

Rappelons que l’intervention des combattants israéliens était destinée à empêcher la mise en oeuvre imminente d’un attentat contre des cibles israéliennes.

Abou Mazen avait menacé hier soir de saisir les instances de l’ONU et annoncé mettre un terme à la coopération sécuritaire avec Israël suite à ce qu’il a nommé »le massacre de Djénine ». En Israël, on s’est peu ému de ces déclarations et on estime que la coopération sécuritaire se poursuivra.

L’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Qatar et les Emirats arabes unis ont condamné l’opération israélienne.

D’après les Palestiniens, une femme de 61 ans qui n’était pas impliquée dans les combats a été tuée. Sa fille prétend qu’elle regardait par la fenêtre quand elle a été abattue par un tireur d’élite. Toujours selon les Palestiniens, deux autres personnes extérieures aux combats ont été tuées par les Israéliens. En dehors de la dame de 61 ans, l’armée israélienne est formelle: tous les morts sont des terroristes.

Les Américains ont demandé des explications à Israël. Ces tensions interviennent à quelques jours de la visite du secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, dans la région.

Tsahal a déclaré enquêter sur la mort de cette femme et n’exclut pas qu’elle ait été tuée par des tirs palestiniens.

Cette nuit, des roquettes ont été tirées sur le sud d’Israël. Tsahal a répliqué.