Les chiens qui assistent les militaires et les policiers dans leurs opérations jouent bien souvent un rôle primordial. Ce matin, lors de l’opération à Naplouse, contre les terroristes qui ont assassiné Lucy, Maya et Rina Dee, z’l, Django, un chien du commando policier Yamam est mort.

Le porte-parole de la police a annoncé qu’il avait été tué lors des échanges de feu et en protégeant de son corps les combattants israéliens.

Django avait 7 ans et avait participé à des centaines d’opérations du Yamam lors desquelles il avait assisté les combattants dans leur lutte contre le terrorisme et dans la capture de suspects.

C’est déguisés en femmes arabes que les combattants se sont introduits ce matin dans la Kasba de Naplouse afin de mettre la main sur les terroristes dont la planque avait été découverte après un important travail des services de renseignement israéliens.

Le Rav Léo Dee, le père de famille, a déclaré sur Ynet: »Le monde pourra dormir plus tranquille maintenant que ces terroristes ne sont plus en vie. J’ai été heureux d’entendre qu’aucun soldat n’avait été blessé pendant l’opération ni même aucun citoyen innocent. Il n’y a que Tsahal et le Shabak qui peuvent mener ce genre d’opérations. Nous sommes fiers de vivre dans un Etat dont les forces de sécurité sont si précises et entrainées, et nous remercions chaleureusement l’armée et toutes les forces pour l’élimination des terroristes. J’aurais voulu demandé aux membres de leurs familles: qu’est-ce que vous cherchez à obtenir par le meurtre? Qu’est-ce que cela apporte à vos enfants? ».