MAZAL TOV! Vous venez d’annoncer vos fiançailles et vous entamez l’organisation de votre mariage ? Vous êtes en train de préparer une bar mitsva ou tout autre événement joyeux ? Laissez-nous vous présenter un DJ pas comme les autres qui fera de votre soirée un événement réussi, à votre image et dont on se souviendra : le DJ Tomer Kimhi!

Une présence, une ambiance

Depuis plus de 10 ans maintenant, Tomer Kimhi s’est taillé une solide réputation dans le monde de l’événementiel. Il sait animer une soirée avec une présence dosée et des choix musicaux parfaitement adaptés au public.

»Mon travail commence dès la première prise de contact. Je m’efforce de cerner au mieux le profil des clients afin de leur proposer une playlist qui les fera décoller ! Mon but : que la salle soit sur la piste de danse et que l’ambiance soit au top de la réception des invités jusqu’à la dernière chanson ». Et pour ce faire, DJ Tomer ne lésine pas sur les moyens : musiques minutieusement sélectionnées, lumières, fumigènes, et quand il le faut, des paroles et une présence sur la piste de danse, qui électrisent l’ambiance.

Mais ce n’est pas tout. DJ Tomer Kimhi personnalise chacune des soirées auxquelles il participe. »Avec mon équipe, nous enregistrons en studio, un show de 5 minutes environ, entièrement dédiés aux mariés. Cet interlude musical est personnalisé et ne sera joué que lors de leur soirée ».

Un DJ qui se tourne vers le public français

« Ces dernières années, j’ai fait plusieurs soirées chez les Français en Israël. L’ambiance y était magique. Ce public sait faire la fête, j’ai pris beaucoup de plaisir ». DJ Tomer Kimhi veut donc se tourner encore davantage vers ce public en leur proposant son professionnalisme et son expérience. »Je peux même les aider dans l’organisation de leur événement et dans la recherche de prestataires ». Là aussi, il sait s’adapter au style et aux goûts musicaux de ce public particulier. Il dispose même d’une interprète afin que la communication entre lui et ses clients se fasse dans des conditions optimales, »le temps que j’apprenne le français », lance-t-il en riant.

Et comme des témoignages valent mieux que tout, voici ce qu’ont pensé les clients francophones de DJ Tomer Kimhi de son animation :

« Tomer on ne sait même pas par où commencer pour te dire MERCI. Tu as fait de notre soirée une soirée de rêve ! Tu es le meilleur ! Notre mariage était religieux, il y avait une mehitsa, le son de la salle n’était pas au top mais tu as su mettre le feu! Tu as capté exactement quelle sorte de musique convenait pour notre mariage, vraiment bravo. Jusqu’à aujourd’hui on me parle de mon Dj et de l’ambiance de fou qu’il y avait à notre mariage … Merci mille fois! »

Yaniv & Rachel

8.9.2019 (Arugot Bossem)

« Comment dire que la prestation de Tomer était vraiment incroyable. Il a réussi à faire danser 600 personnes sans interruption, avec une playlist de folie !! Sans lui mon mariage n’aurait pas été le même ».

Maayan & Ethan

20.8.2020 (Valley)



Si vous cherchez le meilleur des DJ , vous avez trouvé! Tomer a été parfait du début à la fin. Mon mari étant géorgien et moi française, le choix des musiques était très varié et special. Malgré cela, Tomer a su mettre le feu pour tous les invités et personne ne voulait quitter la piste de danse. Il a été très attentif à nos demandes, et a réalisé exactement ce que l’on imaginait pour notre mariage. C’est le number one de l’ambiance!!

Anael & Mor

18.6.2019 (Vision)

« A l’écoute de ses clients, jeune, dynamique et souriant, a réussi à mettre debout plus de 700 personnes sans s’arrêter toute la soirée ! Très bon répertoire français. Merci encore une fois au meilleur des DJ! »

Dan & Levana

10.10.2019 (Artemisia)

Retrouvez DJ Tomer Kimhi sur

Facebook: DJ Tomer Kimhi

Instagram: djtomerkimhi

Tél: 052-3847-363 tomerkimhi1@gmail.com

Adresse: Rehov Hataasiya 5, Jérusalem