Les Etats-Unis ont proposé au Hamas un accord selon lequel dix otages vivants seraient libérés en échange d’un cessez-le-feu de soixante jours, a rapporté ce jeudi Sky News Arabia, se basant sur une source palestinienne.

« Washington a demandé au Hamas de libérer dix otages en échange d’une prolongation du cessez-le-feu de soixante jours, de l’ouverture de négociations sur la deuxième phase et de la reprise du flux d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, a précisé la même source. Washington exige enfin le maintien de troues israéliennes le long de l’Axe de Philadelphie.

« Le Hamas réfléchit à la proposition américaine », a encore précisé cette même source.

De hauts responsables américains ont eu mercredi soir des discussions sans précédent avec les dirigeants du Hamas, ainsi qu’avec les médiateurs de l’Egypte et du Qatar, dans le but de discuter de la deuxième phase du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, a rapporté Reuters, citant deux sources égyptiennes. Les pourparlers se seraient terminés sur « une note positive ».

Ces développements interviennent alors que Washington a révélé mercredi mener des pourparlers directs avec le Hamas, une première depuis que celui-ci a été placé sur la liste des organisations considérées comme terroristes par les Etats-Unis en 1997. La Maison Blanche a justifié ces contacts en soulignant que « des vies américaines étaient en jeu ».