Au moins dix personnes sont mortes et 250 ont été blessées après une fuite d’un gaz très dangereux d’un bateau au port d’Aqaba en Jordanie, ce soir (lundi).

Sur les images de l’instant où la fuite se produit, on voit un produit jaune s’échapper du bâteau, une explosion et le liquide recouvrir la surface de la mer. La zone a été bouclée et les plages alentours fermées. La zone habitée la plus proche se situe à 25 kilomètres et les habitants ont été priés de rester chez eux et de fermer portes et fenêtres.

C’est lors d’une manoeuvre de transfert du container où se trouvait le gaz que la fuite s’est produite.

Le drame est tel que les hôpitaux ne peuvent pas prendre en charge tous les blessés et un hôpital de campagne a été dressé en urgence sur les lieux.

De nombreuses forces de sécurité et de secours sont sur place, renforcées par l’armée.

Crane drops tank with poisonous gas in Jordan's Aqaba port; at least 10 dead, 251 injured pic.twitter.com/wV4wDL2ixb — BNO News (@BNONews) June 27, 2022

Israël a proposé son aide au gouvernement jordanien. On ne sait pas encore si elle a été acceptée.

Photo: Capture d’écran Twitter