Jared Kushner, l’architecte des Accords d’Avraham et gendre du Président américain élu Donald Trump, a dévoilé la vision de ce dernier pour le Moyen-Orient dans une interview pour le podcast »Invest Like The Best ».

»L’accord avec l’Arabie Saoudite sera la clé », affime Kushner, »Dix autres Etats rejoindront les accords tout de suite après, entre autres le Pakistan et l’Indonésie. Nous avions beaucoup de pays qui voulaient vraiment se joindre à ces accords ».

Kushner critique la politique de l’administration Biden qui a hérité des Accords d’Avraham. Il raconte que lors de la transition en 2020, il avait dit aux équipes de Biden qu’un accord avec l’Arabie Saoudite pouvait être conclu dans un délai de trois à six mois mais, selon lui: »Ils ont perdu deux ans à critiquer l’Arabie Saoudite et enfin, ils ont commencé à adopter notre politique. Ils n’ont pas géré comme il faut les questions de l’Iran et des Palestiniens ».

Concernant l’Iran, Kushner dénonce: »Sous Obama, l’Iran vendait 2.6 millions de barils de pétrole par jour. Lorsque Trump a quitté la Maison Blanche, il en vendait péniblement 100000 par jour. Le gouvernement Biden a cessé d’appliquer les sanctions et l’Iran a pu vendre du pétrole pour plus de 150 milliards de dollars, ce qui lui a permis de renflouer ses caisses ».

Kushner reconnait qu’aujourd’hui l’Iran est dans une situation compliquée, après les différentes réalisations militaires israéliennes: »L’Iran est plus faible aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été depuis longtemps. Le Hezbollah était le pistolet qu’il pointait sur Israël. Aujourd’hui, ils sont très paranoïaques parce qu’ils savent à quelle profondeur les renseignements israéliens les ont infiltrés. De ce que je sais, c’est très profond. Lors de leur dernière opération, Israël a détruit toute la défense anti-aériene de l’Iran et une grande partie de leur capacité de production de missiles à longue portée. Cela signifie qu’il ne pourra pas tenir un conflit sur le long terme ».

Kushner détaille le projet de Trump pour changer le visage du Moyen-Orient: »Notre vision est de créer un bloc économique qui reliera le port de Haïfa en Israël à Mascate à Oman. Les gens pourront commercer, échanger dans le domaine des technologies et investir. Lorsque j’ai commencé à travailler avec l’Arabie Saoudite en 2017, la situation était totalement différente de ce que nous voyons aujourd’hui. La nouvelle génération veut prendre le contrôle. Ils construisent des choses, investissent dans la technologie, la jeune génération veut vraiment prendre un autre chemin ».

Il poursuit: »Ils dépensent un pourcentage élevé de leur PIB dans l’armée. S’ils peuvent utiliser cet argent pour l’éducation, cela changera la région ».

Sur l’Iran, Kushner explique: »Je pense que si l’on trouve un moyen pourqu’ils veuillent changer leur plan et investir dans leur société et leurs citoyens, nous pourrons parvenir à un accord. Les Iraniens sont un peuple formidable. Le peuple perse est extraordinaire. Ils ont un pays magnifique. Mais, ils ne pourront pas conclure un accord mensonger comme ils l’ont fait avec Obama et Kerry. Cet accord doit être le plus stupide de l’histoire, c’était une limitation temporaire sur le nucléaire, sans aucun contrôle. Ils ont, en fait, pu poursuivre leur programme nucléaire ».

Kushner est optimiste sur les chances de réussite de Trump, surtout après les dernières évolutions dans la région, avec notamment la chute d’Assad en Syrie: »Avec le retour de Trump, les capacités iraniennes de vendre du pétrole vont très certainement chuter, ils sont très vulnérables et ils devront prendre des décisions difficiles ».