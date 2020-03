L’une des mitsvot les plus appréciées à Pourim est la préparation des Michloah Manot ; nous avons donc demandé aux experts de Mekimi comment confectionner des Michloah Manot jolis et attentionnés sans dépasser son budget, pour ne pas, D.ieu préserve, avoir les rencontrer à nouveau dans le cadre d’une autre Mitzva – celle des « Matanot laEvionim ».

Tout d’abord, il faut garder à l’esprit l’essence même de la mitsva – il ne faut pas couvrir le receveur de sucreries, mais lui remettre 2 mets afin de montrer son désir de créer un lien d’affection à l’égard de son prochain… Alors, avant de remplir vos Michloah Manot avec des dizaines de type de friandises différentes ; il est bon de se rappeler qu’il est possible de s’acquitter de cette obligation en remettant simplement un aliment et une boisson, et quant aux Michloahim pour les personnes qui vous sont chères, il est possible de les composer et de les décorer comme vous le souhaitez. Bien sûr, la volonté d’économiser ne signifie pas qu’il faille renoncer au caractère unique et à votre investissement personnel dans la préparation des Michloah Manot.

Voici donc quelques idées et recommandations :

Des produits faits maison – toujours préférés aux produits achetés. Vous pouvez faire des gâteaux, des petits gâteaux, des tartes et beaucoup d’autres choses saines (par rapport aux Michloah Manot habituels), avec un investissement relativement faible. Par ailleurs, le mets envoyé sera plus personnel que s’il avait été acheté tout prêt en magasin. Un recyclage des matériaux – L’intention n’est pas de recycler les Michloah Manot reçus de votre voisin, mais bien de vous servir des matériaux que vous avez chez vous et dont ne vous servez plus, afin de créer un emballage joli et unique pour vos Michloah Manot (une recherche sur Internet vous permettra de trouver une multitude d’idées – des Michloah Manot faits à partir de bouteilles en plastique vides, de cartons d’œufs, de sacs en papier jusqu’au Michloah Manot réalisés à partir d’écorce d’arbre ou de rouleaux de papier toilette). Ainsi, votre emballage sera beau, unique, original, respectueux de l’environnement et recevra sans doute le prix du « Michloah Manot le plus vert du quartier ». Des Michloah Manot centré sur un aliment – par exemple, des Michloah Manot autour de la pomme (cidre de pomme, tarte aux pommes, pommes de différentes couleurs) – dans ce type de Michloah Manot, l’acteur central est l’aliment thématique (la pomme, le maïs, etc.), et par conséquent, la quantité d’aliments dans le Michloah Manot est moins importante puisque le thème est intéressant et original. Des Michloah Manot thématiques : autour du vert ou du rouge par exemple – de la même manière, dans ce type de Michloah Manot, l’essentiel est le thème choisi pour le confectionner et ainsi, l’attention sera focalisée sur celui-ci et non sur les détails qui le composent. Par conséquent, on peut se contenter d’un Michloah Manot contenant peu d’éléments, pourvu que le thème soit intéressant et original. Des Michloah Manot qui évoquent l’enfance – une brique de lait au chocolat et une brioche… rien de tel pour rappeler les heureux jours d’école ! Des brioches faites maison amélioreront considérablement vos Michloah Manot, les rendant plus personnels et uniques. À emballer dans un sac en papier ou dans une boîte qui rappelle l’école. Évitez les Michloah Manot tout prêts – En plus de contenir principalement des aliments qui peuvent nuire à notre santé, ils sont également généralement coûteux par rapport aux Michloah Manot faits maison. Faites en fonction de votre budget – Préparez vos Michloah Manot en fonction de votre budget et adaptez-les aux réductions proposées par les grandes surfaces – si toutefois vous avez réussi à vous retenir et que vous ne vous êtes pas précipités au supermarché le plus proche pour faire le plein de friandises – définissez un budget pour vos Michloah Manot, et essayez d’y intégrer des produits en promotion, afin que ceux-ci ne dépassent pas votre budget. Inutile d’en distribuer à tout le quartier – tout le monde en reçoit déjà suffisament – il n’est vraiment pas nécessaire de préparer des Michloah Manot pour tout votre quartier ou votre yichouv. Préparez la liste des personnes à qui vous voulez et devez en remettre, et si soudain vous devez faire un envoi supplémentaire, vous pouvez toujours puiser dans le stock de friandises reçues par vos voisins et que vous devez épuiser avant Pessah, sans que ceux-ci se retrouvent dans l’estomac sensible de vos enfants. Les envois communautaires – Dans ce contexte, vous choisissez à quelle personne de votre communauté vous souhaitez envoyer votre Michloah Manot, et il le reçoit avec écrit dessus lequel des membres de la communauté y a participé ; ou bien chacun envoie des Michloah Manot à tous les membres de la communauté. Les coûts de ces Michloah Manot sont réduits et, si à la fin, il y a des bénéfices, ceux-ci sont reversés à des organisations caritatives. Il est conseillé de se coordonner avec le comité communautaire pour la participation à une telle initiative. C’est l’intention qui compte – dans de nombreux cas, un petit mot attentionné qui comprend une nouveauté ou une idée intéressante sur la signification de la fête ou de la mitzva de l’envoi des Michloah Manot, accompagnant vos Michloah Manot, fera beaucoup plus d’effet qu’un Michloah Manot acheté tout prêt et rempli de friandises…

Joyeuse fête de Pourim de la part de Mekimi !

Et ne pas oublier de gérer son économie intéligemment, même à Pourim.