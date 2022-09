Les forces de sécurité israéliennes s’inquiètent de la recrudescence des attentats ces dernières semaines. En tout, dix attentats – par arme à feu ou arme blanche – ont été perpétrés en un mois et chaque semaine des dizaines de cas de jets de pierre sont commis sur les routes de Judée-Samarie.

Pourtant, les actions sur le terrain sont nombreuses: pendant les quatre derniers mois, les forces de sécurité ont arrêtés 1200 suspects, le quart venant de Naplouse et de Djénine. Depuis le début de l’année, 200 attentats à l’arme à feu ont été déjoués par le Shabak.

D’après la chaine N12, l’armée israélienne constate que les terroristes hésitent moins à perpétrer des attentats, notamment à l’arme à feu, ces derniers temps. Elle craint que l’on n’assiste à une augmentation du nombre d’attentats. Les jeunes Palestiniens reçoivent de l’argent de sources extérieures à la Judée-Samarie, qui les encouragent à commettre des attentats. Ils sont ensuite mis en avant sur les réseaux sociaux, comme TikTok, plateforme où l’incitation au terrorisme est de plus en plus importante.

Au sein des services de sécurité israéliens, on relie cette recrudescence à la perte d’autorité de l’Autorité palestinienne, notamment à Djénine et à Naplouse et on estime que si cette dernière ne fait rien pour reprendre la main alors elle risque de perdre totalement le contrôle sur ce qui se passe en Judée-Samarie.