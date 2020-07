Au lendemain de l’incendie mystérieux qui a détruit des installations sur le site nucléaire de Natanz, au centre de l’Iran, les tentatives d’explications sur l’origine de cet incendie se multiplient. A la thèse d’une panne (version officielle iranienne…) ou d’engin piégé déposé par une organisation d’opposition, se rajoute vendredi celle publiée dans le quotidien koweïtien « Al-Jarida », généralement fiable, qui affirme que c’est Israël qui se trouve derrière cet « incident ». Il se serait agi d’une nouvelle attaque cybernétique israélienne visant les ordinateurs qui gèrent les réservoirs de gaz employé pour l’enrichissement de l’uranium. Selon le journal, cette explosion suivie de l’incendie aurait détruit 80% du stock de gaz UF6 nécessaire à l’enrichissement de l’uranium.

Par ailleurs, le quotidien koweïti affirme que l’attaque contre le complexe militaire de Parchin, il y a quelques jours aurait été menée par un avion-furtif F-35 de Tsahal, extrêmement difficile à détecter par les radars.

Le site nucléaire de Natanz est l’un des sites les plus importants du pays et des plus surveillés par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Les autorités iraniennes ont prévenu que si Israël ou les Etats-Unis se trouvent derrière les trois explosions qui ont lieu cette dernière semaine sur des sites militaires ou nucléaires et « ont franchi les lignes rouges », « la réponse de l’Iran sera ferme »…

Photo satellite