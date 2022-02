Trop beau pour être vrai? Le ministère de l’Agriculture voudrait lancer une opération qui pourrait en allécher plus d’un.

Il proposerait aux jeunes qui décideraient de s’installer dans le Golan pour y pratiquer l’agriculture, de recevoir gratuitement le terrain pour construire leur maison ainsi qu’une aide à hauteur de 40% (et pas supérieure à un million de shekels) du coût de la transformation du terrain en terrain agricole et pour la plantation.

Ce faisant, le ministère tente de faire d’une pierre deux coups. Il proposerait une solution de logement aux jeunes couples qui ne peuvent pas se permettre d’acheter compte-tenu des prix de l’immobilier. Et dans un second temps, cette opération permettrait de remédier au manque de main-d’oeuvre agricole qui se fait de plus en plus ressentir. En effet, on trouve peu d’enfants d’agriculteurs qui souhaitent perpétuer l’entreprise de leurs parents.

Pour le ministre de l’Agriculture, Oded Forer, »c’est le seul moyen de garantir l’avenir de l’agriculture israélienne ».