Netanyahou n’a pas encore entamé officiellement ses discussions mais les rencontres se multiplient malgré tout en prévision des négociations.

D’après le site Ynet, le député Yariv Levin, deuxième sur la liste du Likoud après Netanyahou, aurait toutes les chances d’obtenir le ministère de la Justice. Amir Ohana (6) serait nommé ministre des Affaires étrangères, Yoav Kish (7) recevrait le ministère de la Santé, Miri Reguev (9) pourrait se voir attribuer le ministère des Transports et Micky Zohar (10) le ministère de la Culture et des Sports. Dans l’entourage de Netanyahou, on souhaiterait nommer David Bittan (17) au poste de chef de la coalition.

Concernant les autres partis, il est question de confier le ministère de la Construction et du Logement à Itshak Goldknopf, leader de Yaadout Hatora. Quant à Moshé Gafni, numéro deux du parti orthodoxe, il pourrait obtenir la présidence de la Commission des Finances de la Knesset et son collègue Yaakov Asher (6) celle de la Commission des Lois. En principe, le ministère de l’Education serait réservé au Sionisme religieux

Bien entendu, il sera difficile de contenter tout le monde dans la répartition des portefeuilles. La polémique tourne notamment autour du ministère des Finances, très demandé. Israël Katz, numéro 12 du Likoud, l’a déjà réclamé clairement par écrit, mais d’autres le revendiquent, comme par exemple Eli Cohen, en troisième position sur la liste du Likoud, et l’ancien maire de Jérusalem Nir Barkat(8).

Le Sionisme religieux hésite encore sur les postes ministériels à demander mais il est clair pour ses dirigeants que ‘le prochain gouvernement devra prévoir de profonds changements au sein des instances judiciaires’.

En outre, dans un communiqué, ses dirigeants ont précisé : « Suite au grand succès de notre liste conjointe, avec 14 mandats, qui fait de notre groupe le troisième plus important de la Knesset, le chef de la Tsionout Hadatit Betsalel Smotrich et le leader de Otsma Yehoudit Itamar Ben Gvir ont décidé de former un bloc commun en se soutenant mutuellement, avant l’ouverture des négociations pour la formation de la coalition, afin de rétablir la gouvernance et la sécurité personnelle, de mener à bien les réformes nécessaires dans le système judiciaire, et de renforcer l’identité juive… L’un des deux partis n’entrera pas sans l’autre dans la coalition. Plus d’un demi-million d’électeurs nous ont choisis pour apporter des changements et nous nous engageons à les réaliser ».

Au parti Shass, Arieh Dery, chef de la formation politique, a indiqué qu’il souhaitait reprendre le ministère de l’Intérieur.