Avigdor Lieberman, qui doit s’attendre à une campagne extrêmement agressive contre lui, a réagi à la dissolution de la Knesset qu’il a lui-même provoquée. Il a accusé le Likoud d’être responsable de la dissolution de la Knesset et de la tenue de ces nouvelles élections: « Malheureusement, l’Etat d’Israël va retourner aux urnes à cause du refus du Likoud et des partis orthodoxes d’accepter la proposition d’Israël Beiteinou et de voter la loi de conscription en 2e et 3e lecture dans sa version originelle, comme cela s’est fait lors du vote en 1ère lecture, avec la sortie des députés orthodoxes de l’hémicycle au moment du vote. Mais au lieu de cela, ils ont fait des propositions des plus étranges, ils ont voulu gagner du temps et ont vidé la loi de son contenu. Il s’agit d’une capitulation devant les orthodoxes comme nous l’avions dit. Nous sommes des associés naturels d’un gouvernement de droite et non pas d’un gouvernement de la halakha… ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90