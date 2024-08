Le gouvernement a choisi la ministre Miri Regev pour organiser la cérémonie du souvenir des attaques du 7 octobre, à l’occasion de l’année de cet événement tragique.

Aussi tôt cette annonce faite, elle a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part des kibboutzim de la bordure de Gaza. Ils refusent de participer à une cérémonie organisée par le gouvernement sous lequel ce drame s’est produit et qui plus est si c’est Miri Regev qui est aux commandes.

Ainsi, l’un après l’autre les kibboutzim ont prévenu qu’ils boycotteraient cette cérémonie et qu’ils organiseraient leurs propres événement à la mémoire de leurs proches sauvagement assassinés.

Une cérémonie alternative est en cours de préparation initiée par des proches de victimes et d’otages du 7 octobre. Elle sera présentée par le journaliste et écrivain Hanoh Daum.

La ministre Miri Regev a annoncé hier (mardi) que la cérémonie organisée par le gouvernement serait maintenue, qu’elle serait enregistrée à Netivot et sans public.

Un grand débat se déroule depuis plusieurs jours maintenant entre les partisans de la cérémonie gouvernementale qui estiment qu’il est important que l’Etat organise un hommage aux victimes du 7 octobre et ses détracteurs qui trouvent indécent que le gouvernement responsable, à leurs yeux, du massacre et du fait qu’il reste encore des otages aux mains du Hamas, soit celui qui dirige une telle cérémonie. Une centaine de proches de victimes et d’otages ont même écrit une lettre à la ministre Regev pour lui interdire d’utiliser les noms et les photos de leurs proches lors de la cérémonie qu’elle organise.

Le chanteur Idan Amedi a proposé aujourd’hui un compromis aux autorités de l’Etat afin de concilier les positions et de mettre fin à une polémique autour d’un sujet qui devrait être consensuel: l’hommage aux victimes de la pire attaque commise contre Israël depuis sa création.

Amedi propose que la ministre Regev se mette en retrait de l’organisation de cette cérémonie et que celle-ci soit confiée à des personnalités apolitiques qui sont admirées par tout le peuple. Il cite Iris Haïm, la mère de Yotam z’l, otage du Hamas tué par erreur par Tsahal, Maya Moreno, la veuve d’Emmanuel Moreno, z’l et Galit Waldman, la mère d’Ariel Ben Moshé, z”l, tombé au combat.

Le chanteur, lui-même gravement blessé au combat dans la Bande de Gaza, propose même une liste de personnes qui prononceraient un discours, plutôt que de donner la parole au Premier ministre: le commandant du Yamam qui a allumé un flambeau pour Yom Haatsmaout ou encore un habitant de Kfar Azza qui s’est battu le 7 octobre et l’ancienne otage, Amit Soussana, qui avait eu le courage de raconter le viol dont elle avait été victime en captivité.

”Nous proposons des personnes qui sont dans le consensus, qui ne sont identifiées avec aucun camp politique”, ont indiqué des personnes proches d’Amedi, ”La proposition n’est pas définitive, nous pouvons très bien discuter encore des détails pour que tout le monde soit satisfait et puisse se souvenir ensemble des victimes qui nous sont chères”.

Le député Moshé Saada (Likoud) a immédiatement appelé le Premier ministre à accepter la proposition d’Idan Amedi. Il a écrit sur son compte X: ”J’appelle le Premier ministre à annoncer que la cérémonie se déroulera suivant la proposition d’Amedi, dans l’union comme le méritent les citoyens israéliens et à mettre un terme à la dispute inutile en ces temps où le peuple d’Israël enterre ses morts et alors que ses soldats se battent pour contenir l’ennemi et permettre la libération de nos otages”.