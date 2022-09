Depuis plusieurs mois maintenant, le gouvernement a annoncé qu’il avait obtenu des avancées considérables sur pour une dispense de visas pour les Israéliens à l’entrée sur le sol américain.

Ces négociations devraient aboutir dans les prochains temps. Une fois la dispense accordée, les Israéliens seront donc débarassés de cette formalité administrative pesante.

Le site Makor Rishon dévoile qu’Israël aurait peut-être une compensation gênante à accorder aux Américains en échange de cette dispense. Celles-ci concernerait le droit de regard d’Israël sur les étrangers, en particulier les Américains, qui entrent sur le territoire de l’Autorité palestinienne.

Les conditions d’entrée dans cette zone ont déjà été assouplies par Israël et un pilote doit être mis en oeuvre dans les deux prochaines années avec ces nouvelles mesures. Mais les Etats-Unis en demandent davantage. Dimanche, l’ambassadeur américain, Tom Nides, a publié une déclaration offensive à ce sujet. Il a expliqué que le sujet faisait l’objet de débats depuis le mois de février. »J’attends du gouvernement israélien qu’il procède aux ajustements nécessaires pendant la période test afin d’assurer une totale transparence et de procurer un traitement égal à tous les citoyens américains et tous les citoyens étrangers qui voyagent en Cisjordanie ».

Rappelons que les contrôles effectués par Israël sur les voyageurs qui désirent entrer dans les territoires sous Autorité palestinienne sont motivés par des raisons de sécurité afin de prévenir l’entrée de personnes venues mener des activités hostiles à Israël mais aussi d’éventuels rassemblements familiaux qui pourraient constituer une menace.

Les démarches à effectuer jusqu’à aujourd’hui ont été convenues lors des accords d’Oslo: chaque citoyen étranger qui désire entrer dans les territoires sous autorité palestinienne doit obtenir un laisser-passer palestinien soumis à une autorisation israélienne.

En février dernier, le gouvernement a présenté un réglement écrit plus précis que ce qui existait jusqu’à maintenant: le demandeur doit déclarer les liens conjugaux qui l’unissent à un(e) résident(e) palestinien(ne), définition d’une somme plafond au-delà de laquelle on ne pourra plus considérer que celui qui la reçoit agit à titre de volontaire qui a été augmenté de 6000 à 9000 dollars. Par ailleurs, le nouveau réglement annule les quotas d’autorisations accordées aux conférenciers académiques et aux étudiants.

Les Etats-Unis souhaitent davantage d’assouplissement et c’est à mettre en perspective avec l’accord d’une dispense de visa pour les Israéliens. En effet, les accords de ce type que possèdent les Etats-Unis avec les autres pays comportent une clause de réciprocité. Un responsable américain a affirmé que, bien qu’il s’agisse apparemment de deux sujets différents, les Américains s’attendent à une réciprocité des Israéliens concernant le traitement réservé à leurs ressortissants souhaitant se rendre dans les territoires sous autorité palestinienne. Ainsi, il se pourrait que si l’accord de dispense de visa était signé avec les Etats-Unis, Israël n’aurait plus de contrôle sur les citoyens américains qui désireront entrer dans les territoires A.