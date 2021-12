Selon des sources étrangères confirmées, Israël et le Hamas seraient proches d’une accord d’échange par l’entremise de l’Egypte. Les termes font cependant frémir et seraient encore bien plus déséquilibrés que lors de la transaction Shalit. Le processus se ferait en trois étapes.

Israël libérerait 322 femmes et enfants en échange d’une vidéo remise par le Hamas aux Egyptiens, prouvant que les deux otages israéliens sont en vie. Israël libèrerait 488 terroristes lourds, ayant du sang juif sur les mains, en échange de la remise des deux otages israéliens aux Egyptiens. Parallèlement au retour des deux otages à l’aéroport Ben Gourion, Israël libèrerait 1111 terroristes, parmi eux tous les terroristes originaires de la bande de Gaza et ceux détenus depuis avant l’an 2000. Parmi les terroristes exigés, 18 dirigeants de factions terroristes dont les noms n’ont pas été révélés mais le Hamas avait déjà fait savoir qu’il exige la libération de Marwan Barghouti (Tamzim du Fatah) et d’Ahmed Saadat (FPLP – commanditaire de l’assassinat du ministre Rehav’am Zeevi hy »d) . Cela ferait un total de 1921 détenus !

Ce n’est qu’à ce moment là que le Hamas accepterait de restituer les dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d.

Il n’y a pas eu de confirmation du côté israélien.

Haggaï Weinberg, activiste en faveur de la libération des disparus, « s’étonne » du fait qu’Israël ait pu laisser s’entraîner dans une telle voie alors qu’il dispose de nombreux leviers pour faire pression sur le Hamas et l’obliger à restituer les otages et les soldats disparus sans avoir besoin de libérer des terroristes ayant du sang sur les mains.

Photo Hassan Jedi / Flash 90