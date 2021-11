Le bras droit de Yahia Sinwar a évoqué sur Al-Jazeera les pourparlers indirects avec Israël concernant les disparus. Khalil al-‘Haya a été catégorique : « Si Israël ne paie pas tout ce que le Hamas exige, ses disparus ne seront jamais restitués ».

Il a rappelé que Marwan Barghouti (chef des Tanzim du Fatah) et Ahmad Saadat (chef du FPLP et organisateur de l’attentat contre le ministre Reh’avam Zeevi hy »d) devront être inclus dans la longue liste des prisonniers libérés dans le cadre d’une transaction, sans quoi elle n’aura pas lieu. Khalil al-‘Haya a également promis que les six terroristes fugitifs qui ont été repris feront partie de la liste.

Le terroriste a accusé Israël de « traîner les pieds » et a noté avec satisfaction que l’Etat hébreu a échoué dans sa tentative lier la question de la restitution des disparus à celle de la reconstruction de la bande de Gaza.

Enfin, sur la chaîne qatarie, le terroriste a salué l’aide de l’Iran à la bande de Gaza : « Téhéran fait parvenir de l’aide au Hamas par tous les moyens et permet à la résistance palestinienne de se renforcer ».

Photo Familles