C’est l’impasse totale dans le dossier des deux disparus de Tsahal et des deux civils retenus en otages. Le Hamas tient définitivement la dragée haute à Israël sur cette question cruciale.

Le terroriste du Hamas Zaher Jabrin a annoncé que le Hamas avait transmis aux intermédiaires égyptiens ses exigences pour un « échange » avec Israël. Le quotidien libanais Al-Ahbar a publié la feuille de route exigée par le Hamas. Elle comprend deux alternatives : la première consisterait en la libération par Israël de tous les terroristes libérés lors de la transaction Shalit puis réemprisonnés après l’assassinat des trois adolescents en 2014, tous les détenus malades, les femmes et les mineurs ainsi que d’autres terroristes ayant du sang sur les mains.

La deuxième « option » se déroulerait en deux étapes : la libération de toutes les catégories mentionnées ci-dessus en échange d’informations sur les disparus et les otages, puis dans un second temps, la libération de milliers de terroristes « lourd » en échange de la restitution des deux dépouilles et des deux otages.

