L’homme d’affaires franco-israélien et ancien député à la Knesset Samuel Flatto-Sharon est décédé jeudi soir à l’hôpital de Tel-Hashomer. Il était âgé de 88 ans. Son épouse Clara et ses enfants Hilda et Yoav étaient à ses côtés lorsqu’il s’est éteint. Il sera inhumé vendredi à 14h30 au cimetière de Savion.

Un article ulltérieur retracera les étapes de la vie de cet homme atypique qui fut notamment un très grand patriote d’Israël.

Photo Moshé Shaï/ Flash 90