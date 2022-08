Cette nuit (dimanche à lundi), le Rav Shalom Cohen, guide spirituel du parti Shass et directeur de la yeshiva Porat Yossef, est décédé à l’âge de 91 ans.

Appelé »’Ha’ham Shalom », le Rav Shalom Cohen, zatsal, faisait partie du conseil des Sages de Shass depuis la création du parti il y a 40 ans et avait été nommé chef de ce conseil après le décès du Rav Ovadia Yossef, zatsal, il y a huit ans.

Le Rav Cohen était à la tête de l’une des plus prestigieuses yeshivot du monde orthodoxe séfarade et il était reconnu pour son érudition.

En 2014, alors que l’opération Tsouk Eitan est en cours, il ordonne aux étudiants de yeshiva de ne pas partir en vacances et de rester étudier afin de remplir leur part pendant que »beaucoup de nos frères risquent leur vie à la guerre contre les ennemis d’Israël qui veulent nous exterminer », avait-il écrit.

Le Rav Shalom Cohen, zatsal, était très proche du chef du parti Shass, Arié Derhy, qui a pleuré sa disparition: »Le coeur brisé, sous le choc et dans la tristesse, nous nous sommes séparés dans une tempête céleste de notre père et maitre, notre guide, le président du conseil des Sages, le Grand de notre génération, Maran ‘Ha’ham Shalom Cohen ben Tof’ha Malka, zatsal. Pauvre monde qui a perdu un de ses dirigeants, pauvre navire qui a perdu son capitaine. Barou’h Dayan Haemet ».

Le Premier ministre Yaïr Lapid a envoyé un message de condoléances: »Le chef spirituel, ‘Ha’ham Shalom Cohen, nous a quittés cette nuit. Au nom du gouvernement d’Israël et de tout le peuple d’Israël, je transmets mes condoléances à sa famille et ses élèves. Notre force est dans notre union ».

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a pleuré la disparition du Rav: »Je souffre profondément avec le peuple d’Israël, avec la disparition du président du conseil des Sages de la Torah, le Gaon ‘Ha’ham Shalom Cohen, zatsal. Le Rav Cohen faisait partie des géants de la Torah de notre génération. Il avait une érudition impressionnante et était un leader dans le monde de la Torah et la société qui a influencé de très nombreux Juifs et Israéliens. Après la disparition du Rav Ovadia Yossef, zatsal, le Rav Cohen a pris la suite et tel un phare tout le monde tournait ses yeux vers lui. Le Rav Cohen était un illustre talmid ‘ha’ham qui n’a jamais arrêté d’étudier et d’enseigner. L’amour de la Torah vibrait en lui avec l’amour du peuple. Le peuple d’Israël a perdu un décideur en matière de hala’ha, un guide pour beaucoup et un émissaire du public de premier plan. Toutes mes condoléances à sa famille. Que son souvenir soit béni ».

Le Rav Itshak Herzog a écrit: »Je pleure la disparition de ‘Ha’ham Shalom Cohen, zatsal. A côté de sa grandeur dans la Torah, il était un chef spirituel qui a guidé avec modestie un public nombreux et important d’Israël et du monde juif. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et je suis triste de me dire que cette année je ne pourrai pas poursuivre la tradition et aller lui rendre visite dans sa soucca ».

Le Rav Cohen, zatsal, était hospitalisé depuis plusieurs jours pour une infection au niveau de la jambe. Son état s’était dégradé à la fin de la semaine dernière. Hier, les médecins ont appelé sa famille à son chevet. Il est parti entouré des siens.

Son enterrement aura lieu cet après-midi au cimetière de Sanhedria, à Jérusalem. Le cortège partira à 14h de la yeshiva Porat Yossef, dans le quartier de Gueoula à Jérusalem.

Que son souvenir soit béni.