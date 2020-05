Le rav Nahum-Eliézer Rabinovitch zatsal est décédé deux jours après son 92e anniversaire. Il avait été le directeur légendaire de la yeshivat-hesder de Maale Adoumim. Cela faisait plusieurs années qu’il luttait contre la maladie et son état s’était dégradé après Pessah. Depuis le déclenchement de sa maladie il avait demandé au rav Haïm Sabato et au rav Itshak Shilat de le seconder dans la direction de la yeshiva.

Le rav Nahum Rabinovitch zatsal était né à Montréal et après avoir obtenu sa « semikha » il avait dirigé plusieurs communautés au Canada et aux Etats-Unis. Il était également titulaire d’un doctorat en mathématiques sur le thème des « statistiques dans le Talmud ». Il était monté en Israël en 1983 après avoir eu la proposition de diriger la yeshivat « Birkat Moshé » à Maale Adoumim, ce qu’il fit durant 32 ans sans interruption! Il a publié plusieurs livres, notamment des commentaires sur l’oeuvre de Maïmonide ainsi que des Responsa sur des questions modernes liées à la vie dans l’Etat d’Israël. Le rav Rabinovitch zatsal était considéré comme l’un des grands décisionnaires dans le monde sioniste-religieux.

L’organisation des rabbanim de Tsohar, dont il était l’un des membres éminents a salué « un génie de la halakha dont les décisions étaient à la fois novatrices, fondées, responsables, particulièrement sensibles à l’être humain et dont l’action influencera encore longtemps le monde de la Torah ».

Le ministre des Transports, Betzalel Smotritch a écrit: « Un Juste a quitté ce monde. Le rav Nahum-Eliézer zatsal, directeur de la yeshiva ‘Birkat Moshé’ nous a quittés. Il fut un immense érudit, un leader courageux, amoureux du peuple juif et d’Erets Israël, et l’un des plus grands décisionnaires sionistes-religieux(…)Les milliers d’élèves qu’il a formés continueront à vivre et à éduquer à la lumière de sa Torah ».

De nombreux hommages affluent depuis l’annonce de sa disparition, dont l’Union des yeshivot-hesder et le Bné Akiva.

Photon Nati Shohat / Flash 90