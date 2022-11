Yaakov Sika Aharoni s’est éteint aujourd’hui à l’âge de 101 ans.

Fils du Rav Itshak Aharoni, il est né en Palestine mandataire et s’est engagé à 17 ans au sein de l’Irgoun (Etsel) où il a fait partie des fondateurs des commandos de ce groupe armé.

Il a participé à une célèbre opération de l’Irgoun en Irak, lors de laquelle le commandant de l’organisation, David Raziel, a été tué. Aharoni et ses camarades ont alors terminé la mission pour laquelle ils avaient été envoyés avec succès et au risque de leur vie. Pendant la période dite de la »Saison » lors de laquelle les combattants de la Hagana ont tenté de détruire l’Irgoun (entre décembre 1944 et février 1945), il a été capturé et torturé par la Hagana et livré aux Britanniques qui l’ont exilé au Soudan puis au Kenya.

De retour au moment de la déclaration d’Indépendance, Aharoni s’est enrôlé dans Tsahal et a occupé le poste d’instructeur d’artillerie.

Aharoni faisait partie de ceux qui ont sonné le shofar au Kotel pendant la période du mandat. La coutume a commencé à la suite d’une interdiction par le gouvernement britannique de sonner le shofar au Kotel à la veille de Yom Kippour après les émeutes de 1921 perpetrées par les Arabes contre les Juifs. Malgré l’interdiction, le jeune Aharoni était l’un de ceux qui ont sonné du shofar au Kotel, en 1938.

Dans le civil, Aharoni était un éducateur et il voyagé à travers le monde pour des missions d’éducation en tant que représentant de l’Etat d’Israël.

Que son souvenir soit béni.