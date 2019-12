Une figure indissociable de l’histoire politique et de l’histoire tout court de l’Etat d’Israël s’est éteinte mercredi soir. L’ancienne députée Geoula Cohen z.l., surnommée la « passionaria de la droite » est décédée à l’âge de 94 ans. Elle était la mère du ministre Tsahi Hanegbi.

Dans sa jeunesse, Geoula Cohen z.l. fit partie du Leh’i, branche dissidente de l’Irgoun, où elle opérait comme journaliste de la radio clandestine. Elle fut arrêté et condamnée à sept ans de prison par les Britanniques mais réussit à s’évader de manière spectaculaire.

Geoula Cohen z.l a été députée durant dix-huit ans, de 1974 à 1992, d’abord sous les couleurs du Likoud puis du parti Te’hiya qu’elle avait créé, puis une nouvelle fois au Likoud. Elle joua notamment un rôle prépondérant dans l’adoption de la Loi fondamentale de Jérusalem en 1980.

Sa personnalité ne laissait personne indifférent et ses discours passionnés à la tribune étaient légendaires. Elle était « l’ennemie intime » de Shoulamit Aloni, passionaria de la gauche laïque. Elle fut aussi vice-ministre des Sciences et reçut le Prix Israël en 2003 pour toute l’oeuvre de sa vie. Elle habitait à Hevron puis s’installe plus tard à Kiryat Arba.

Dès l’annonce de son décès, les réactions ont commencé à pleuvoir dans la classe politique, surtout à droite, saluant cette personnalité hors du commun, issue de la génération qui créa l’Etat d’Isרaël et qui avait fait du combat pour Erets Israël le combat de sa vie. Elle s’opposa farouchement et bruyamment à toutes les concessions territoriales qu’elles fussent le fait de la gauche ou de la droite, comme par exemple la cession du Sinaï à l’Egypte sous le gouvernement Begin, avec cette image qui restera lorsque depuis la tribune elle déchira une copie de ces accords.

Vidéo: Geoula Cohen contre Menahem Begin à la Knesset à propos des accords de Camp David:

Vidéo (anniversaire des 90 ans)

Vidéo Allumage d’un flambeau le Jour de Yom Haatsmaout 2014: