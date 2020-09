La rabbanit Myriam Levinger z.l. s’en est allée à l’âge de 83 ans. Elle était hospitalisée à Hadassa Ein Karem à Jérusalem. Elle fut l’épouse du rav Moshé Lévinger z.l., figure légendaire du yishouv juif de Hevron. Son fils, Malakhi Levinger, ancien maire de Kiryat Arba a dressé son éloge : « Notre mère était un phare de foi qui a enseigné à une génération entière ce qu’est la négation de soi et l’amour d’Erets Israël. Elle fut un symbole de dévouement et d’esprit pionnier, et elle a participé activement à la libération de la Ville des patriarches. Ce qu’elle a réalisé restera écrit à jamais dans les annales d’Erets israël et du peuple juif ».

Le porte-parole du yishouv juif de Hevron, Noam Arnon, a déclaré : « Le yishouv juif de Hevron et tous ceux qui aiment Hevron et Erets Israël pleurent aujourd’hui le départ de la rabbanit Myriam Levinger z.l., décédée à l’issue de Yom Kippour. Son leadership et sa puissance ont mené le repeuplement juif au coeur de Hevron et le retour du peuple juif vers son berceau… ».

Le Mouvement pour la Souveraineté : « La rabbanit Levinger z.l. s’est tenue comme un roc aux côtés de son mari le rav Moshé Levinger z.l. depuis leur entrée à l’hôtel Park, puis à Beit Hadassa, et ensemble ils ont permis le renouvellement du yishouv juif de Hevron. Elle fut un phare de vérité limpide et juste. Et même si ce n’était pas toujours populaire, elle n’a jamais renoncé à dire les choses avec détermination dès qu’il était question de l’amour d’Erets Israël et du peuple juif… ».

Le rav Moshé z.l. et la rabbanit Myriam Levinger z.l. ont eu onze enfants et des dizaines de petits-enfants et arrières-petits-enfants. En 2019, elle avait obtenu le Prix de Jérusalem pour son activité de longue date en faveur du repeuplement juif de Hevron.

Photo famille