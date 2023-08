Le gouvernement mène des discussions sur la mise en place d’un gazoduc entre Israël et la Turquie qui permettrait de transférer du gaz des côtes israéliennes vers l’Europe.

Ce projet existe depuis plusieurs années mais il avait été gelé par le gouvernement Bennett-Lapid. Il revient désormais à l’ordre du jour.

Ce sujet s’inscrit dans le contexte du développement des exportations de gaz dont le volume doit être augmenté et alors que Netanyahou est attendu prochainement en Turquie.

D’après les informations révélées par Kan Reshet Bet, une rencontre au sujet du gazoduc avec la Turquie, notamment, a eu lieu entre le Premier ministre, le ministre de l’Energie et le ministre des Finances.

Israël Katz a présenté à Binyamin Netanyahou l’état des réserves de gaz israéliennes et les options d’exportation de gaz qui existent ainsi que les alternatives.

Il a également été question des mesures à mettre en oeuvre pour garantir l’approvisionnement en gaz du marché israélien pour les 25 prochaines années.

Le Premier ministre Netanyahou a décidé de créer une équipe conjointe du ministère de l’Énergie et des Infrastructures, du ministère des Finances et du Conseil économique national pour formuler un plan offrant un horizon aux entreprises et une certitude à l’économie locale.

Netanyahou a rappelé que la décision d’approuver les exportations relevait de l’autorité du ministre de l’Énergie et des Infrastructures, conformément aux décisions gouvernementales en la matière, et qu’elle serait mise en œuvre avec coordination et coopération, et selon des considérations professionnelles uniquement, afin d’assurer la sécurité énergétique de l’État d’Israël et de lutter contre le coût de la vie tout en maximisant les avantages diplomatiques.