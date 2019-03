Le chef terroriste de l’Autorité Palestinienne a profité de la tribune offerte au sommet de la Ligue arabe pour s’en prendre une nouvelle fois à Israël et aux Etats-Unis : « Israël ne se contente pas de voler nos terres et nos ressources naturelles, mais détourne également nos impôts en prétextant que nous versons des salaires à nos shahids et détenus(…) L’objectif d’Israël est, avec l’aide des Etats-Unis, de faire pression sur nous, mais nous ne renoncerons pas à notre peuple, et particulièrement à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie ».

Sur un ton dramatique, comme il en a l’habitude, Abou Mazen a poursuivi : « Nous allons au-devant de jours difficiles, après qu’Israël ait violé tous les accords (sic) et s’est dégagé de toutes ses obligations depuis Oslo (re-sic). Israël continue à saboter la solution de deux Etats ce qui nous fait perdre tout espoir. Je déclare ici solennellement que nous ne pourrons supporter encore longtemps cette situation. Dès lors, tôt ou tard, nous prendrons des décisions cruciales ». Des menaces maintes fois entendues.

Concernant la prochaine publication du Plan Trump, le chef terroriste a dit : « La politique suivie par Israël envers les Palestiniens est entièrement soutenue par les Etats-Unis. Ceux-ci ont supprimé les implantations et la question des réfugiés de la table des négociations, et de ce fait, ont abandonné la solution des deux Etats. Nous n’accepterons aucun plan qui ne respectera pas les bases de la paix (…) Les tentatives d’Israël de normaliser ses relations avec le monde arabe ne réussiront pas et nous avertissons les Etats qui voudraient transférer leur ambassade à Jérusalem ».

Photo Hadas Parush / Flash 90