Hier après-midi (vendredi), le Premier ministre Binyamin Netanyahou a prononcé son allocution devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Pour la première fois de l’histoire, la délégation saoudienne est restée présente dans la salle. Les Palestiniens aussi ont assisté au discours alors que la veille la représentation israélienne avait quitté la salle au moment où Abou Mazen a pris la parole.

Le Premier ministre a longuement parlé du nouveau visage qui se dessine au Moyen-Orient, principalement avec l’accord qui se profile pour normaliser les relations entre Israël et l’Arabie Saoudite.

”Nous nous trouvons devant un choix qui va déterminer s’il y aura une paix historique qui amènera la prospérité et l’espoir ou si nous allons subir une terrible guerre, le terrorisme et le désespoir. Nous sommes devant une ouverture historique qui conduira à un nouveau Moyen-Orient. Si les Palestiniens voient que la majorité du monde arabe fait la paix avec Israël, ils abandonneront aussi leur fantasme de détruire Israël. Nous ne devons pas permettre aux Palestiniens de disposer d’un droit de veto sur le processus de paix avec les Etats arabes”, a déclaré Netanyahou.

Il a poursuivi: ”Un accord historique avec l’Arabie Saoudite conduira à la fin du conflit israélo-arabe et encouragera d’autres pays à normaliser leurs relations avec Israël”.

Le Premier ministre a condamné l’incitation à la haine de l’Autorité palestinienne. Il a exigé d’Abou Mazen qu’il cesse ses propos antisémites et qu’il arrête de verser des salaires aux terroristes.

Le Premier ministre a montré à l’assistance une carte du Moyen-Orient et a dit: ”Israël était isolé et entouré d’un monde arabe hostile en 1948. En 70 ans, nous avons fait la paix avec l’Egypte et la Jordanie et en 2020 nous avons signé les Accords d’Avraham avec quatre autre pays. Regardez ce qu’il se passera si nous faisons la paix avec l’Arabie Saoudite, tout le Moyen-Orient changera. Nous ferons tomber les murailles d’hostilité et nous apporterons la paix et la prospérité dans toute la région”.

Il a ajouté: ”Nous créerons aussi un couloir de prospérité en reliant l’Asie, par les Emirats arabes unis, à l’Europe”.

Concernant les leaders Iraniens, il a déclaré: ”Ils n’apportent que des malédictions sur leur peuple, sur notre région et sur le monde entier. La menace commune de l’Iran a conduit Israël et de nombreux pays arabes sur la voie de l’amitié. Bientôt, nous élargirons encore cette paix au-delà de l’Egypte et de la Jordanie, à d’autres pays. Lors de mes rencontres avec les leaders étrangers, j’ai souligné qu’Israël et les pays arabes partagent des intérêts communs et je crois que cela peut apporter une paix large”.

Netanyahou a insisté sur le fait qu’il fallait une menace militaire solide afin de contrer les projets iraniens. ”L’Iran et ses tentacules font tout pour torpiller ce processus historique. Téhéran continue de faire passer des milliards aux terroristes dans le mon de entier. Il faut rétablir les sanctions contre l’Iran qui viole l’accord sur le nucléaire. En tant que Premier ministre, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher l’arme nucléaire”. Advertisement

Enfin, le Premier ministre a évoqué le développement de l’Intelligence Artificielle, sujet de sa rencontre quelques jours plus tôt avec Elon Musk et a mis en garde contre les dangers qu’elle comporte: ”Cette révolution avance à grands pas. L’humanité a mis des siècles à s’habituer à la révolution agricole, mais nous n’avons que quelques années pour nous habituer à la révolution de l’Intelligence Artificielle. Elle comporte de grands dangers : la destruction de la démocratie, les manipulations des cerveaux, la prospérité du crime, l’intrusion dans tous les systèmes de la vie moderne. Mais ce qui est encore plus inquiétant, ce sont les guerres alimentées par l’Intelligence artificielle. Derrière tout cela se cache une menace encore plus grande: que les machines puissent dominer l’homme au lieu du contraire. Les nations qui dirigent le monde doivent faire face à cela ensemble, malgré la compétition. La technologie peut être une bénédiction, c’est à portée de mains. Nous pourrons explorer l’univers comme nous ne l’avons jamais fait. Il faut s’unir et dessiner les changements qui sont devant nous de manière responsable et éthique”.

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a reproché au Premier ministre d’avoir ”ignoré l’exigence saoudienne sur le nucléaire, ignoré l’accord avec les Palestiniens de se diriger vers un accord intermédiaire, ignoré la demande américaine de mettre fin au renversement de régime, ignoré le fait que l’Etat d’Israël soit déchiré à cause de son gouvernement, et de n’avoir pas essayé de recoller les morceaux et de réunir le peuple. En un mot: triste”, a déclaré Lapid.

Les mouvements de protestation contre le gouvernement ont critiqué le discours de Netanyahou estimant qu’il aurait dû s’adresser à eux et parler de la réforme judiciaire afin de fournir des explications aux Israéliens.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a félicité Netanyahou pour son discours tout en apportant une précision concernant l’accord avec l’Arabie Saoudite et d’éventuelles concessions territoriales : ”Merci M. le Premier ministre pour avoir si bien représenté l’Etat d’Israël devant l’Assemblée générale des Nations Unies. Ensemble, avec l’aide de Dieu, nous apporterons la paix en échange de la paix. Nous continuerons à préserver la sécurité d’Israël, la présence juive partout et à la développer ainsi que le Moyen-Orient et le monde entier”.