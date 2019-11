Le président de Bleu-Blanc a prononcé un discours officiel dans lequel il a exposé ses intentions à court terme. Il a commencé par rappeler Menahem Begin z.l. qui avait déclaré que la justice était la valeur la plus élevée dans un Etat. Il a tout de suite attaqué violemment Binyamin Netanyahou sans le nommer en déclarant: « Aucun dirigeant du pays, de droite ou de gauche n’a jamais osé penser que le l’Etat lui appartient personnellement et que sans lui, l’Etat n’a aucun droit d’existence. Aucun d’entre eux n’a jamais monté les citoyens les uns contre les autres, d’inciter les une contre les autres, d’appeler ouvertement ou par allusion à lever la main les uns contre les autres ». De graves accusations de la bouche d’un homme politique qui a fait de « l’union » et de la « réconciliation » son fonds de commerce politique.

Il a ensuite évoqué l’annonce du conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit, écouté avec « douleur mais fierté » et a poursuivi en complimentant Binyamin Netanyahou pour mieux le fustiger ensuite: « Binyamin Netanyahou est un patriote israélien qui a consacré la plus grande partie de sa vie au renforcement de l’Etat d’Israël et de sa sécurité, mais un vrai patriote ne doit pas retenir tout un pays en otage pour ses intérêts judiciaires. L’Etat d’Israël n’appartient pas à tel ou tel dirigeant et celui qui durant toute sa carrière politique a piétiné ses adversaires politiques est le dernier qui peut aujourd’hui mobiliser la population contre les enquêteurs, les juges et le Parquet. Netanyahou est celui qui avait passé de plateau en plateau pour appeler Ehoud Olmert à démissionner. C’est lui qui avait dit qu’un Premier ministre qui est englué jusqu’au cou dans des enquêtes risque de prendre des décisions inspirées par son instinct de survie politique et non par l’intérêt national. Il doit savoir le prix dangereux des mots qui peuvent se transformer en balles mortelles ».

Benny Gantz a ensuite appelé le Likoud à se joindre à lui pour un gouvernement de large union mais sans Binyamin Netanyahou. « Libérez-vous de vos peurs et rejoignez-moi » a-t-il lancé aux députés et ministres du Likoud, appel sous-entendu pour se débarrasser de Binyamin Netanyahou. Le président de Bleu-Blanc a exposé son intention: un gouvernement d’union sous sa direction pendant deux ans, pendant que Binyamin Netanyahou se concentre sur son procès, avec un retour possible ensuite à la tête du gouvernement s’il est acquitté. C’est selon lui la seule alternative pour éviter de nouvelles élections. « Responsables du Likoud, c’est le moment de faire entendre votre voix », a-t-il ensuite lancé.

La fin de son intervention s’est à nouveau concentrée sur les accusations habituelles et fantaisistes contre la droite et Binyamin Netanayhou : « Les derniers jours ne laissent aucune place au doute. Netanyahou incite à la guerre civile. Face aux appels à la haine et à l’incitation je me tiens devant vous et je dis: il est temps de nettoyer la société israélienne de la haine. Il est temps de guérir la société israélienne de la maladie de la division interne qui est devenue un danger existentiel. Le temps est venu d’une autre forme de leadership. L’ère de la haine est terminée et s’ouvre celle d’un leadership unificateur… »

Unificateur certes…mais sans les orthodoxes et les sionistes-religieux bien entendu….

