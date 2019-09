Comme chaque Abou Mazen est le seul chef d’un Etat qui n’existe pas à être invité à s’exprimer devant l’Assemblée générale de l’Onu. Le chef de l’Autorité Palestinienne a prononcé un discours virulent contre Israël et a été très applaudi quand, sur un ton mélodramatique il a dit: « Même s’il ne me restait qu’un centime en poche, je le donnerai aux familles des shahids, des prisonniers et des héros ».

Abou Mazen a également dénoncé la politique d’Israël à Jérusalem, accusant l’Etat juif « de vouloir mener à une guerre de religions ».

Le chef terroriste a déclaré que les « Palestiniens » refuseront désormais toute médiation d’un seul Etat dans le processus de « paix » et exigeront l’intervention de la communauté internationale.

Enfin, il a averti qu’en cas d’annexion de la vallée du Jourdain, « tous les accords signés entre l’OLP et Israël seront annulés », une menace sans cesse brandie mais jamais mise en pratique car l’AP doit sa survie…à lsraël!

