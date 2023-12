De l’eau dans le gaz entre l’Iran et le Hamas? En tout cas, la direction du Hamas n’a pas hésité aujourd’hui (mercredi) à désavouer publiquement les Gardiens de la Révolution.

Le porte-parole du régime iranien, Ramdan Chérif, a déclaré que l’attaque du Hamas du 7 octobre était ”une des réponses à l’assassinat de Kassem Souleimani”, ce général iranien éliminé par les Etats-Unis en 2020. Cette déclaration fait suite à l’élimination ciblée de Sayed Moussawi en Syrie et vient s’ajouter aux menaces proférées depuis par Téhéran contre Israël.

Mais le Hamas ne l’entend pas de cette façon. L’organisation terroriste tient à garder la propriété sur l’attaque du 7 octobre, qu’il a baptisé ”le déluge d’Al Aqsa”. Le Hamas a donc désavoué le porte-parole iranien: ”Le Hamas dément ce qui a été dit par le porte-parole des Gardiens de la Révolution islamique, Ramdan Chérif, concernant l’opération Déluge d’Al Aqsa et ses motivations. Nous l’avons dit à maintes reprises, la raison de cette opération est en premier lieu la menace sur la mosquée Al Aqsa. Nous confirmons aussi que les actions de résistance palestinienne (sic) sont une réponse à la présence de l’occupant et à l’agressivité continue contre notre peuple et les lieux saints”.

Néanmoins, par son discours, Ramdan Chérif reconnait une part de responsabilité de l’Iran dans l’attaque du 7 octobre ce que le régime avait pourtant nié depuis.