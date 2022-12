Le ministère des Finances a publié les chiffres des ventes immobilières pour le mois d’octobre 2022. La tendance à la baisse se confirme et cette diminution du nombre de transactions immobilières est particulièrement importante par rapport à octobre 2021.

Ainsi, en octobre 2022, 5100 appartements ont été achetés (première et seconde mains confondues), ce qui représente une baisse de 65% par rapport à la même période l’année dernière et de 36% par rapport à septembre 2021.

Certes, le mois d’octobre correspondait aux fêtes de Tichri cette année, mais même si on le compare au mois de septmbre de l’année dernière – mois des fêtes – la baisse reste conséquente et se chiffre à -36%.

En outre, le nombre de transactions immobilières enregistrées en octobre 2022 est l’un des plus bas pour un mois d’octobre pendant ces 20 dernières années.

D’un point de vue géographique, la baisse des ventes immobilières se ressent dans tout le pays et particulièrement à Jérusalem où on enregistre 45% de ventes en moins par rapport à octobre 2021 ou encore à Tel Aviv où la diminution est de 84%. Ainsi, seuls 98 appartements neufs ont été vendus à Tel Aviv en octobre dernier.

Les investisseurs fuient aussi le marché immobilier israélien désormais. Les achats d’investissement ont diminué de 80% par rapport à octobre 2021. Cette baisse drastique s’explique par l’entrée en vigueur en novembre 2021 d’une nouvelle taxe pour les investisseurs immobiliers. Ces derniers ont donc été nombreux à acheter en octobre 2021. Mais cette raison n’est pas suffisante pour comprendre cette diminution importante puisque même par rapport à septembre 2022, le nombre d’achats d’investissement a baissé de 32%.

Il faut aussi rappeler que le taux d’intérêt a beaucoup augmenté tout au long de 2022, rendant les emprunts immobiliers plus onéreux et décourageant primo-acquéreurs comme investisseurs.

Concernant les jeunes couples, leur niveau d’acquisition a diminué de 50% entre octobre 2021 et octobre 2022. Le ministère des Finances précise qu’il s’agit du niveau d’acquisition le plus bas pour les jeunes couples depuis avril 2020 qui était marqué par le confinement lié au coronavirus.

Dernière donnée communiquée par le ministère des Finances: les recettes fiscales liées aux achats immobiliers ont diminué de 27%. Cette baisse ne se ressent pas, pour autant, sur le budget de l’Etat puisque les premiers mois de 2022 ont été marqués par une augmentation des recettes liées aux transactions de 2021.

Ces chiffres sont le résultat d’un double phénomène: l’augmentation considérable des prix de l’immobilier d’une part et la politique volontaire appliquée par le gouvernement et la banque d’Israël pour faire diminuer la demande afin de lutter contre la pression sur le marché et tendre vers une baisse des prix.

Ce second point semble fonctionner, pour le premier, les résultats se font encore attendre.