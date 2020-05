A quelques heures de la séance de présentation du nouveau gouvernement à la Knesset, il est possible qu’elle soit reportée de quelques jours. En effet, plusieurs ministres du Likoud qui doivent quitter leur poste refusent la proposition de remplacement que leur fait Binyamin Netanyahou. C’est le cas notamment de Guila Gamliel, ministre de l’Egalité sociale, qui espérait une promotion et qui se voit proposer un ministère de l’Enseignement supérieur au sein du ministère de l’Education. Certains ministères qui reviennent au Likoud ne sont toujours pas attribués, soit parce qu’ils n’intéressent pas les candidats soit parce qu’il y a plusieurs prétendants pour un même ministère. Parmi ceux qui souhaitent encore retrouver ou obtenir un poste de ministre: Tsahi Hanegbi, Youval Steinitz, Nir Barkat ou Avi Dichter. Ce dernier, qui espérait un grand ministère, a annoncé que n’ayant pas été convié chez le Premier ministre pour se voir attribuer un ministère, il boudera la séance parlementaire de prestation de serment et parle d’un « crachat au visage des 130.000 électeurs du Likoud qui l’ont placé dans les dix premiers de la liste du parti ». Avi Dichter reproche au Premier ministre d’avoir accordé des ministères à des membres du Likoud placés loin dans la liste et même à des membres extérieurs au Likoud.

Photo Gili Yaari / Flash 90