Le député Itamar Ben-Gvir, avocat de son métier, a décidé de rendre coup pour coup à ceux qui le diffament et l’insultent. Il a entamé plusieurs procédures judiciaires simultanées contre despersonnes ou des organisations de gauche qui l’ont insulté. « Agent du Shin-Bet », « Nouvel Hitler », « fasciste » sont parmi les expressions récurrentes. Mais il y a pire : lors d’une émission quotidienne de la chaîne Aroutz 20, diffusle chaque soir depuis la place Habima à Tel-Aviv, un groupe d’activistes est à nouveau venu perturber le bon déroulement comme c’est le cas de plus en plus souvent. L’un des perturbateurs a lancé à Itamar Ben-Gvir qui était l’invité de Shimon Riklin : « Dommage que vous n’ayez pas brûlé à Auschvitz » !!! On expliquera ensuite que c’est la droite israélienne qui « incite à la haine et à la division »…

Le député a toutefois constaté avec regret la molle réaction de la police qui s’est contentée de relever l’identité de l’un des perturbateurs. « Je ne renoncerai pas et je ne me tairai pas face aux calomnies et aux insultes contre moi, qui ont pour but d’inciter contre ma personne, de salir ma réputation et de m’empêcher d’agir en faveur du peuple d’Israël. Quiconque diffuse des mensonges sera poursuivi en justice afin que la vérité éclate ».

Photo Hadas Parush / Flash 90