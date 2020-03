Devenir propriétaire en Israël reste souvent un rêve. Trois associés dont Rudy Dayan et Meyer Elharrar ont mis au point un concept d’investissement participatif qui permet de devenir propriétaire à partir de la modique somme de 100000 shekels. Trop beau pour être vrai ?

Le P’tit Hebdo : Qui se trouve derrière la société My Diraa ?

Rudy Dayan : Nous sommes trois associés, spécialistes de l’immobilier et créateurs du groupe d’investissement HDE. En 2015, nous avons commencé à planter les germes de My Diraa en lançant des groupes d’achat sur différents projets : des terrains ou des biens immobiliers.

My Diraa est née en 2019. La société innove en matière d’investissements immobiliers en proposant une nouvelle manière d’investir plus simple et moins chère.

Lph : Quel est ce concept ?

R.D. : My Diraa constitue un lot de biens immobiliers suivant des critères très précis et stricts. Nous sélectionnons ceux qui ont une excellente balance entre rentabilité locative et potentiel au niveau de la plus-value. Ces biens peuvent être des appartements, des bureaux, des locaux commerciaux, qui sont tous destinés au marché locatif.

Nous les proposons ensuite à la vente à un groupe d’investisseurs, avec une mise de départ minimum de 100,000 shekels par investisseur. Dans l’accord de base, une durée est fixée au terme de laquelle le bien sera revendu.

Pendant toute la durée du projet, chaque investisseur récupère des loyers au pro rata de son investissement et lors de la revente la plus-value est aussi partagée sur cette base.

Lph : Qui gère la location du bien pendant toutes ces années ?

R.D. : C’est un des grands avantages de My Diraa. Non seulement, nous nous occupons de dénicher les biens, mais en plus nous nous occupons de toute la gestion locative, de toutes les démarches administratives et de la revente. Les propriétaires se contentent de toucher le rendement de leur investissement.

Lph : Quelles garanties assurez-vous à vos clients ?

R.D. : La première et la plus significative est l’inscription au cadastre de chaque investisseur. Son titre de propriété est donc officiel et garanti, quoi qu’il arrive. D’ailleurs, nous sommes les seuls au monde, dans le domaine de l’investissement participatif à proposer cela.

D’autre part, la commission de My Diraa n’est perçue qu’à la revente, ce qui apporte une garantie supplémentaire quant au sérieux de la démarche et à la garantie de récupérer un rendement très intéressant.

L’investissement de chaque client comprend tous les frais : achat de sa part mais aussi frais de notaire et frais administratifs liés à l’achat d’un bien immobilier.

Lph : Pour conclure, My Diraa est la voie royale pour devenir propriétaire sans souci ?

R.D. : My Diraa ne vous permet pas uniquement de devenir propriétaire sans souci. C’est un concept qui crée un complément de revenus et une augmentation de son capital. Nos objectifs de rendement sont 6 à 11% sur des projets allant de 3 à 8 ans. Bien plus que de laisser son argent sur un compte en banque qui même fermé sur du très long terme, ne rapportera pas plus que du 1% annuel.

Photo à la une (Illustration) : Image par Kamil Cyprian de Pixabay

Pour aller plus loin

Email contact.mydiraa@gmail.com

Tél Israël 074-72 68 100 | Tél France 01 86 98 25 66 | Site www.mydiraa.com