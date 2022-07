Ce matin (dimanche) le conseil des ministres a autorisé l’accélération du développement d’un parc industriel commun entre la Jordanie et Israël sur proposition du Premier ministre Lapid et du ministre de la Coopération régionale, Issawi Fredj.

Cela fait une décennie que ce projet est débattu sans jamais avoir été lancé.

Le parc »La porte de la Jordanie » (Shaar Hayarden) se trouvera près de Beth Shean dans la vallée des Maayanot. C’est du côté jordanien que se trouveront les entreprises israéliennes et jordaniennes ainsi que les hôtels prévus pour héberger les hommes d’affaires de passage. Du côté israélien, se trouveront les bases logistiques afin de faire parvenir les marchandises aux ports israéliens.

Un pont reliera les deux côtés de la frontière pour y faire passer les marchandises. Il sera aussi piéton afin de faciliter les échanges entre les entrepreneurs israéliens et palestiniens.

Suivant les termes de l’accord et sous réserve de l’accord de la commission économique de la Knesset, l’autorité aéroportuaire construira et exploitera le terminal Gateway Park jordanien qui accueillera les entrepreneurs qui viendront de Jordanie pour affaires.

Le Premier ministre Lapid, qui a rencontré le Roi de Jordanie, il y a quelques jours, a déclaré: »28 ans après la signature de l’accord de paix avec la Jordanie, nous passons à l’étape supérieure dans nos relations de bon voisinage. Il s’agit d’un premier pas vers le développement et le renforcement de la région. Les derniers détails de ce projet ont été réglés lors de ma visite à Amann chez le Roi Abdallah II. Cette initiative permettra de créer des emplois dans nos deux pays, fera progresser nos relations économiques et politiques et approfondira la paix et l’amitié entre nos deux Etats. Les entrepreneurs israéliens et jordaniens pourront discuter directement entre eux ».

Photo: Haim Zach (GPO)