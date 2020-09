Israël n’est de loin pas le seul pays à être frappé par la deuxième vague du Corona. En France, 16.096 nouveaux cas ont été constatés jeudi, le quatrième chiffre le plus important dans le pays depuis l’arrivée du virus. Le nombre de décès dus directement ou indirectement au Corona s’est élevé à 52 pour un total de 31.311. De ce fait, rajouté au taux inquiétant d’occupation des lits d’hôpitaux, le gouvernement français a décidé de nouvelles mesures-barrières.

En Espagne, l’un des pays les plus touchés lors de la première vague, le nombre de malades depuis le début atteint les 700.000 ce qui a poussé les autorités à décréter l’état d’urgence avec plus de sévérité à Madrid où se trouve le tiers des personnes hospitalisées. Depuis la fin du confinement, au mois de juin, le nombre de malades a augmenté de 200.000 et il se situe aujourd’hui à 704.209, le chiffre le plus important en Europe, et le nombre de décès est de 31.118. Le gouvernement espagnol doit décréter vendredi de nouvelles mesures de limitations et le ministre de la Santé, Salvador Illa a annoncé des « prochaines semaines difficiles » et appelé à des « mesures fortes » afin de modifier la tendance. Il a aussi précisé que le nombre important de personnes atteintes dans cette seconde vague était aussi dû à l’augmentation du nombre de tests effectués.

En Grande-Bretagne, le gouvernement Johnson a lui-aussi annoncé de nouvelles mesures pour une durée de six mois. Là-bas aussi , les chiffres grimpent. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 6.643 nouvaux cas ont été enregistrés dans la dernière journée, ainsi que 40 nouveaux décès.

Même si la deuxième vague n’est pas une exclusivité israélienne, comme certains le prétendent, ces chiffres européens doivent faire prendre conscience, ici en Israël, que la situation est très sérieuse car la population du pays est beaucoup moins importante que celle des trois pays précités. Il est donc important de prendre très au sérieux les consignes décidées par le gouvernement, car chaque nouveau cas de Covid19 peut en entraîner beaucoup d’autres derrière lui.

