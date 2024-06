Cette nuit (lundi à mardi), les forces israéliennes ont éliminé deux terroristes qui s’approchaient de la barrière de sécurité près de Toulkarem afin de s’introduire sur le territoire israélien.

Ils étaient armés et avaient l’intention d’ouvrir le feu sur des localités israéliennes.

L’embuscade dans laquelle les terroristes ont été éliminés a été déployée dans le cadre du renforcement de la sécurité le long de la ligne de séparation entre les villages palestiniens et les localités israéliennes. Des postes d’observation et des obstacles supplémentaires vont être ajoutés dans cette zone prochainement afin de prévenir toute atteinte aux civils israéliens qui vivent à quelques kilomètres des villes palestiniennes de Judée-Samarie.

Depuis le début de la guerre, Tsahal a éliminé plus de 300 terroristes au nord de la Samarie, et près de 500 dans toute la Judée-Samarie lors d’embuscades ou d’opérations dans les villages palestiniens. Plus de 70 d’entre eux ont été éliminés par les airs et 250 dans le cadre d’offensives militaires.