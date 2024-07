Tsahal vient de publier les noms de deux soldats tombés au combat contre les terroristes du Hamas dans le centre de la Bande de Gaza:

Sergent-chef Nadav Elchanan Knoller, 30 ans, originaire de Jérusalem. Nadav, z”l, a grandi à Karnei Shomron

Sergent Eyal Avnion, 25 ans, originaire de Hod Hasharon

Que leur souvenir soit béni.

Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, 674 soldats sont tombés au combat sur les différents fronts.

Lors du combat où sont tombés Nadav et Eyal, z”l, dans le couloir de Netzarim, onze soldats ont été blessés dont un gravement, trois moyennement et le reste plus légèrement.

Par ailleurs un combattant a été gravement blessé dans un combat dans le sud de la Bande de Gaza.