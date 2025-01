Nouvelle affaire d’espionnage au profit de l’Iran. Cette fois ce sont deux soldats réservistes de Tsahal qui sont accusés d’avoir transmis des informations sur des installations militaires israéliennes, en particulier sur le Dôme de fer, à l’Iran.

Leurs noms ont été autorisés à la publication, il s’agit de Yuri Aliaspov et Georgi Andreiv.

L’enquête du Shabak et de la police a révélé que Yuri était en contact depuis plusieurs mois avec un responsable iranien et qu’il effectuait, sous sa direction, des missions d’espionnage contre rémunération. Yuri a également effectué des missions consistant à taguer des graffitis dans divers endroits d’Israël et a également transmis à son opérateur des informations classifiées obtenues au cours de son service militaire dans le système de défense aérienne.

Pendant cette période, Yuri a proposé à son ami Georgi de rentrer en contact avec le responsable iranien afin de réaliser également des missions contre rémunération alors qu’il savait pertinemment qu’il s’agissait d’un agent ennemi d’Israël.

Georgi a accepté et a lui aussi commencé à effectuer des missions pour le compte de ce même agent iranien: graffitis et affichage de posters.

Les deux suspects, soldats réservistes originaires du nord d’Israël, ont été arrêtés au mois de janvier 2025.

Les services de sécurité israéliens mettent en garde les citoyens contre les tentatives nombreuses et répétées de l’Iran de recruter des espions au sein de la population israélienne et appellent à les informer de toute action suspecte.