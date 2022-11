»Téhéran » et »Manayek » sont les deux séries israéliennes nominées pour la compétition internationale organisée par la société de médias C21, l’une des plus importantes dans le monde de la télévision et du digital.

Cinquante séries ont été choisies parmis 550 programmes/séries diffusés dans le monde. De grandes maisons de productions y seront représentées comme Netflix, ABC ou Disney.

« Téhéran » et »Manayek » sont les deux séries israéliennes sélectionnées. Diffusées sur la chaine Kan 11, elles ont rencontré un franc succès en Israël et marchent aussi très bien à l’international.

« Téhéran » raconte l’histoire d’une hacker de l’unité 8200 qui a été envoyée par le Mossad pour une mission secrète à Téhéran. La série a déjà reçu un prix Emmy et a été vendue à Apple TV.

»Manayek », un drame psychologique, met en scène les institutions policière et judiciaire d’Israël et les victimes qu’elles laissent derrière elles, y compris en leur sein. La série a été vendue à Cinéflix Rights ainsi qu’à la chaine franco-allemande Arte. Elle est ainsi diffusée en Europe et en Amérique latine.

»Téhéran » est nominée pour le prix du meilleur casting et celui de la meilleure série dramatique, »Manayek » pour le prix de la meilleure série dramatique.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 1er décembre à Londres.